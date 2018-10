07-10-2018 11:50

Eleitores do Marmeleiro (Guarda) elegem hoje nova Junta de Freguesia

David Barbeira (PSD) e Edite Barbeira (CDS) vão a votos este domingo nas eleições intercalares para a Junta de Freguesia do Marmeleiro, na Guarda.

O presidente eleito nas últimas autárquicas lidera uma lista formada por Marco Ginete, David Cairrão, Maria Teresa Paula, Rui Varandas, Rogério Paixão e Hélder Alves. Já a centrista, a segunda candidata mais votada em outubro de 2017, concorre com António Guerra, Joaquim Martins, Maria dos Prazeres Varandas, Maria Goreti Calçada, Anabela Santos e Daniel Reduto.

De fora deste escrutínio está o PS, uma ausência justificada por Agostinho Gonçalves, líder da concelhia da Guarda, com o argumento de que «não estavam reunidas as condições, por falta de tempo, para fazer uma lista com cabeça, tronco e membros».

Os eleitores do Marmeleiro vão novamente às urnas na sequência da renúncia ao mandato, em junho, de Edite Barbeira e Joaquim Alves (PS), o terceiro mais votado nas últimas autárquicas.

A decisão colocou um ponto final no impasse governativo que durava há mais de dez meses por falta de acordo entre os eleitos para a constituição da Junta. Isto porque o PSD obteve 42,56 por cento dos votos e três mandatos na Assembleia de Freguesia, o CDS conseguiu 35,64 por cento e também três mandatos e o PS ficou-se pelos 14,53 por cento e apenas um mandato. Atualmente, a Junta está a ser gerida por uma comissão administrativa constituída por David Barbeira (PSD), Edite Barbeira (CDS) e Márcio do Curral (PSD).