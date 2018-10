04-10-2018 19:05

Teatro das Beiras repõe “Una Donna Sola”

O Teatro das Beiras regressa esta noite (21h30) ao palco do auditório da companhia, na Covilhã, com a peça “Una Donna Sola”, de Dario Fo e Franca Rame.

A 101ª produção do grupo e tem encenação de Luís Vicente e interpretação de Antónia Terrinha. Em cena, uma mulher cumpre a rotina diária de passar ferro até que outra mulher se instala no prédio em frente, num apartamento até então desabitado.

«Começa então entre elas uma conversa (na verdade, um solilóquio) na qual, sob múltiplos aspetos, se evidencia a relação homem/mulher, hoje como no passado, uma questão de antropofagia», refere a produção. O espetáculo repete amanhã e no sábado.