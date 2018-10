04-10-2018 17:56

Lotação esgotada para ouvir Carolina Deslandes no TMG

Está esgotado o concerto que Carolina Deslandes dá esta noite (21h30) no grande auditório do TMG.

A cantora e compositora tem tido uma ascensão meteórica com o seu terceiro álbum de originais intitulado “Casa”. Editado a 20 de abril, este trabalho entrou diretamente para o primeiro lugar do top nacional de vendas, tornando-se o álbum que mais vendeu na semana de estreia, em 2018.

É disco de ouro e nele estão incluídos dois dos temas com maior sucesso nos tops de vendas e streaming em Portugal: “A Vida Toda”, que já atingiu o galardão de platina e está prestes a chegar aos 9 milhões de visualizações no Youtube; e “Avião de Papel”, com a participação de Rui Veloso, que conta com quase 5 milhões visualizações no Youtube.

Com apenas 26 anos, Carolina Deslandes participou em 2010 no programa "Ídolos" e conta atualmente com multidões de seguidores no YouTube e nas redes sociais, afirmando-se já como uma das maiores referências no universo digital e no repertório da música nacional contemporânea.