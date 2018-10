04-10-2018 17:44

Sousa Martins continua “Hospital Amigo dos Bebés”

O Hospital Sousa Martins, na Guarda, renovou a sua acreditação como “Hospital Amigo dos Bebés”.

De acordo com o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde (ULS), esta decisão «significa um reconhecimento externo e público de que a área materno infantil e todos os intervenientes no processo cumprem os requisitos considerados pela Iniciativa Amiga dos Bebés (IAB), ou seja, que as práticas hospitalares, no acompanhamento da nova família são de qualidade, baseiam-se na melhor evidência científica para uma promoção, proteção e apoio eficazes do aleitamento materno e consequentemente para uma melhoria da saúde da população».

A ULS considera ainda que a manutenção deste título é também «o resultado da dedicação, envolvimento e empenho coletivo dos profissionais de saúde em geral e em particular da Comissão Pró-Aleitamento Materno».