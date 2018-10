03-10-2018 18:35

Associação de Amigos do Museu da Guarda com nova direção

A Associação de Amigos do Museu da Guarda reiniciou funções com uma nova direção presidida por Isabel Gonçalves, foi hoje anunciado.

A nova direção acredita que «é possível dinamizar a associação, desenvolvendo estreitas parcerias com o Museu e estabelecendo pontes culturais não só com a cidade e com as suas gentes, mas também com escolas, universidades, associações e outras instituições de índole cultural».

«Contamos com a colaboração de todos e, desde já, lançamos um repto ‘Façam-se sócios dos Amigos do Museu da Guarda', usufruindo de um plano de atividades variadas e muito interessantes», refere a direção da associação em comunicado.