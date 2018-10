03-10-2018 18:33

Feira anual de São Francisco no centro da Guarda

A centenária feira de São Francisco, um dos mercados anuais da Guarda, realiza-se na quinta-feira no centro da cidade, o que não acontecia há algumas décadas.

A mudança surge depois das queixas contínuas dos feirantes pela falta de condições no atual recinto da feira, na zona da Quinta do Ferrinho, tendo a autarquia decidido fazer um primeiro teste nas ruas da Guarda. Posteriormente, o primeiro mercado quinzenal de cada mês vai passar da quarta-feira para o domingo seguinte no centro da cidade, numa decisão que foi justificada como sendo «uma tentativa de ter animação na cidade através deste tipo de economia muito enraizado no povo português», disse Álvaro Amaro na feira de São João, realizada em junho.

Mas esta alteração não se faz sem constrangimentos no estacionamento e circulação na zona central da cidade mais alta. Segundo a PSP, o trânsito está cortado desde as 19 horas desta quarta-feira e as 20 horas de quinta-feira na Alameda de Santo André, Rua Batalha Reis, Largo General Humberto Delgado, Rua Dr. Vasco Borges, Rua Soeiro Viegas, Avenida Alexandre Herculano e Rua Maria Luísa Godinho. Desde terça-feira que não é possível estacionar nestas ruas, bem como aceder aos parques de estacionamento existentes na zona até às 20 horas de quinta-feira.