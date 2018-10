03-10-2018 15:05

Ministério Público investiga alegadas praxes violentas na UBI

O Ministério Público abriu um processo crime para investigar o alegado caso de praxes violentas no curso de Ciências Biomédicas da Universidades da Beira Interior. Foi a própria instituição que apresentou queixa relativa aos atos que ocorreram na última semana. Internamente está também a decorrer um processo na Comissão Disciplinar do Senado que ainda esta semana deverá decidir qual será o futuro dos envolvidos na instituição: «Provando-se os factos, a sanção poderá chegar à interdição da frequência da UBI durante 5 anos», adiantou a instituição em comunicado. Esta foi até ao momento a única participação recebida pela reitoria desde o início do ano letivo, que realça que os acontecimentos «ocorreram fora das instalações da universidade». A UBI ressalva também que, ao longo do tempo, tem tomado «medidas para que a integração dos novos alunos seja feita de forma civilizada, sendo que há vários anos que não é permitida qualquer prática de praxe dentro das suas instalações».