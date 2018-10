02-10-2018 17:48

Semana Mundial do Aleitamento Materno comemorada na ULS da Guarda

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, através da Comissão Pró Aleitamento Materno, está a comemorar a Semana Mundial do Aleitamento Materno, que termina sexta-feira.

Durante a semana está patente no átrio do Pavilhão da Consulta Externa do Hospital Sousa Martins a exposição "Amamentação: a Base para a Vida" e no auditório Dr. Lopo de Carvalho decorrem "workshops" alusivos à temática "Amamentação: a Base para a Vida".

Segundo a organização, a inscrição para os "workshops" é gratuita, mas obrigatória, devendo ser realizada para o endereço de correio eletrónico geral.formacao@ulsguarda.min-saude.pt.