01-10-2018 18:28

Trancoso acolhe exposição sobre Karl Marx

A exposição sobre o segundo centenário do nascimento de Karl Marx é inaugurada amanhã no Centro Cultural de Trancoso, onde fica patente até sábado.

A abertura ao público está marcada para as 15h30 numa sessão que contará com a presença de Vladimiro Vale, da Comissão Política do Comité Central do PCP. Nos dias 5 e 6 de outubro o horário da mostra será das 14 às 18 horas. A entrada é livre.

A exposição é promovida pelo PCP, com o apoio da Câmara de Trancoso.