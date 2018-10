01-10-2018 16:32

Dez detidos em Seia por tráfico de droga e posse de arma proibida

A GNR deteve, em Seia, dez pessoas por tráfico de estupefacientes e detenção de armas proibidas.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, a ação foi concretizada no domingo na sequência de dois inquéritos que decorriam há cerca de seis meses, tendo culminado com 20 buscas, onze domiciliárias e nove não domiciliárias. A GNR adianta que foram apreendidas sete viaturas, 19 plantas cannabis, cinco doses de haxixe, três doses de cocaína, dois frascos de metadona e 25 telemóveis. Os militares confiscaram ainda duas pistolas de “airsoft”, uma arma pressão de ar, uma pistola de alarme, uma espingarda, duas armas brancas, Um “tablet”, um computador, duas balanças de precisão e 342 peças de vestuário e calçado contrafeito.

Os detidos, com antecedentes criminais pelos crimes de tráfico de estupefacientes e detenção de arma proibida, estão nas instalações da GNR e serão presentes esta terça-feira no Tribunal Judicial de Seia para primeiro Interrogatório Judicial. Os suspeitos têm entre 22 e 49 anos. A operação envolveu 124 militares de vários postos territoriais e da Secção de Informações e Investigação Criminal, bem como dos Grupos de Intervenção de Operações Especiais, de Ordem Pública e Cinotécnico, com nove binómios.