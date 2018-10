01-10-2018 10:28

Distrito da Guarda sob alerta especial "laranja" até ao final da semana devido ao risco de incêndio

Os distritos da Guarda, Porto, Braga, Bragança, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu estão sob “alerta especial laranja”, que aumenta o grau de prontidão das forças de combate aos fogos até ao final desta semana.

Além do calor, as autoridades receiam os efeitos do vento de Leste e a consequente diminuição da humidade. Segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), este é o segundo nível de alerta especial mais grave e determina um aumento da monitorização da situação no terreno e um maior grau de prontidão das forças de combate aos fogos.

Um estado de alerta especial é determinado a partir do grau de risco existente e fixa, quanto maior for a gravidade, um número superior de forças que tem de responder num determinado período de tempo.

A ANPC decidiu prolongar até 15 de outubro o período crítico (inicialmente previsto apenas até 30 de setembro), pelo que continuam a ser proibidas as queimas e queimadas. Também os meios aéreos, cuja redução estava prevista para ocorrer nesta segunda-feira, vão manter-se até 15 de outubro.