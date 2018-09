28-09-2018 18:02

Autarquia de Belmonte contra encerramento de CTT naquela vila

Como o Jornal O INTERIOR adiantou em primeira-mão, os CTT estão a informar oficialmente sobre o encerramento de estações de correio em vários concelhos da região. Neste contexto, o Presidente da Câmara de Belmonte deu conta da sua indignação ao director Norte dos CTT, ao ser informado oficialmente do encerramento do Posto de Correios de Belmonte. Segundo o dirigente da empresa de correios, esta é uma medida prevista pela reestruturação da empresa, que prevê este ano o encerramento de 22 lojas dos CTT que apresentem menos procura. Os trabalhadores serão recolocados noutros postos de Correio.



António Rocha contestou a decisão da empresa, pois «este é um serviço público, de enorme peso social», pelo que o seu encerramento terá um impacto enorme na população de Belmonte, «sobretudo na camada envelhecida que não é servida, nem se serve, das novas tecnologias», concluiu o autarca.



O Presidente da Câmara de Belmonte vai escrever à Administração dos CTT dando-lhe conta da sua repulsa à forma como olham para as populações, e à gestão economicista de uma empresa que tem um âmbito de serviço social. E ao Primeiro-Ministro, António Costa, dando-lhe conta da sua revolta politica, e a «exigir um empenhamento maior do Governo na defesa da manutenção das instituições de interesse publico nas terras do interior».