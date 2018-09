28-09-2018 15:39

Cultura

Exposição da Coleção de Serralves será inaugurada hoje no TMG

A exposição “Um Realismo Cosmopolita: o grupo KWY na Coleção de Serralves” irá ser inaugurada hoje, dia 28 de setembro, pelas 18h00, na Galeria de Arte do Teatro Municipal da Guarda. Esta exposição é uma iniciativa conjunta da Câmara da Guarda e da Fundação de Serralves e a inauguração deverá contar com a presença de Ana Pinho, presidente da Fundação e do autarca da Guarda, Álvaro Amaro. A exposição estará patente entre 28 de setembro e 3 de novembro de 2018.