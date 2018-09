28-09-2018 14:44

Refugiados

Migrantes já estão no Fundão

Os 19 migrantes resgatados pelo navio humanitário “Aquarius”, no Mediterrâneo, já estão no Fundão onde foram acolhidos pelo município. Os refugiados ficaram instalados no Seminário do Fundão e foram acolhidos de acordo com a ação humanitária concertada entre Espanha, França e Portugal. Os migrantes (17 homens e duas mulheres) irão beneficiar de um plano de integração e de emprego seguindo um modelo já desenvolvido em outras ações com imigrantes. Originários da Eritreia (14), Nigéria (3), Sudão (1) e Iémen (1) este grupo de migrantes acolhido no Fundão faz parte do compromisso de solidariedade e de cooperação europeia