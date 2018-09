28-09-2018 12:02

Congresso Médico da Beira Interior na Covilhã

Mais de 500 congressistas participam hoje e amanhã no 5º Congresso Médico dedicado à "Inovação em Medicina", no Grande Auditório da Faculdade de Ciências da Saúde, da Universidade da Beira Interior. Com a ambição de promover a partilha intergeracional e interdisciplinar e também em dar a conhecer a inovação e as aplicações mais recentes em Medicina, este 5º Congresso tem abrangência nacional e é organizado pelos Serviços do Internato Médico do Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira, Centros de Saúde da Cova da Beira, ULS da Guarda e ULS de Castelo Branco.