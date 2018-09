21-09-2018 22:03

AJTG divulga património e tradições dos Fóios

O trilho dos jogos leva a Associação de Jogos Tradicionais da Guarda (AJTG) à localidade raiana dos Fóios (Sabugal) este sábado.

O “Joguilho - Trilho de Jogos” inclui jogos tradicionais, gastronomia, música, convívio e artesanato.

Segundo a organização, a atividade pretende descobrir e dar a conhecer as tradições desta zona fronteiriça, bem como reviver e jogar alguns jogos tradicionais.

O ponto de encontro está marcado para as 9 horas, na sede da AJTG, na Guarda, seguindo os participantes de autocarro para a freguesia dos Fóios, onde vão conhecer a Rota dos Barrocos, a “mesa dos 4 bispos” e as “pedras parideiras”.

Depois de um almoço convívio haverá jogos tradicionais e música. Esta iniciativa é organizada com o apoio da Junta de Freguesia dos Fóios.