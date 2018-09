21-09-2018 11:35

Casaco inteligente desenvolvido na UBI em exposição do MUDE

O E-Caption 2.0 - Smart e Safety Coat está exposto na mostra que o MUDE - Museu do Design e da Moda tem patente em Lisboa.

O protótipo de um casaco inteligente chamado E-Caption 2.0 - Smart e Safety Coat, da autoria de Caroline Loss, investigadora do Departamento Têxtil da Universidade da Beira Interior (UB), integra um grupo de peças que misturam design, inovação e tecnologia e que compõem uma exposição organizada pelo MUDE - Museu do Design e da Moda.

A peça desenvolvida pela doutorada da UBI faz parte da exposição “Presente Futuro. Design para a mudança”que o MUDE tem patente no Amoreiras Shopping Center, numa altura em que a sua sede se encontra encerrada para reformulação.

O E-Caption 2.0 é uma continuidade do trabalho desenvolvido pela investigadora durante o seu doutoramento em Engenharia Têxtil na UBI, resultando uma simbiose entre design, engenharia têxtil e engenharia de telecomunicações. O trabalho foi orientado pelos professores Rita Salvado (UBI) e Pedro Pinho (IT-Aveiro) e contou com a colaboração dos investigadores Doutor Ricardo Gonçalves e Daniel Belo (IT – Aveiro).

Trata-se de um protótipo demonstrador do conceito de recolha de energia eletromagnética através de antenas têxteis. Servindo como um Equipamento de Proteção Individual (EPI), o casaco foi desenvolvido para alertar o portador, técnico que faz a manutenção das torres de telecomunicações, sobre a exposição ao nível de radiação. Acende-se um LED se o nível de radiação eletromagnética captada pela antena for acima dos níveis permitidos pela legislação em vigor. Além disso, a malha utilizada como matéria prima para o desenvolvimento do casaco foi desenvolvida em parceria com a empresa Borgstena Textile Portugal, visando a futura produção industrial de antenas têxteis.

A exposição do MUDE integra 38 propostas de design que cobrem setores tão diversos como a saúde e a nutrição, o desporto, a alimentação, os transportes, as comunicações, a segurança, a educação ou a música. O denominador comum é serem um barómetro do presente em mudança, ao contribuírem de diferentes maneiras para uma alteração de atitudes, comportamentos e valores, sendo exemplos do futuro em gestação. São 22 vitrines que evocam o espaço expositivo do museu e que podem ser vistas ao longo dos corredores da zona comercial de Lisboa.

A exposição do MUDE no Amoreiras Shopping Center foi inaugurada no dia 6 de setembro e decorre até o dia 21 de outubro de 2018.