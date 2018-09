20-09-2018 17:35

Duas propostas admitidas ao Orçamento Participativo do Sabugal

A Câmara do Sabugal anunciou que foram admitidas duas propostas ao Orçamento Participativo 2018.

Uma das sugestões está relacionada com a criação de um monumento de homenagem ao agricultor, na vila do Soito, e a outra pretende dotar a cidade do Sabugal, em locais pontuais e a necessitar de requalificação, com arte urbana.

Segundo o município, «de acordo com o estabelecido nas normas de participação para o Orçamento Participativo, havendo apenas duas propostas, não haverá lugar à fase de votação, sendo assim consideradas as duas vencedoras».

O valor global desta iniciativa promovida pela autarquia raiana é de 50 mil euros.