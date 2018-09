20-09-2018 16:26

Centro Escolar de Caria inaugurado amanhã

Vai ser inaugurado na sexta-feira (17 horas) o Centro Escolar de Caria, em Belmonte.

A obra consistiu na ampliação do antigo edifício da escola de São Marcos com a criação de mais duas salas de aula, um recreio coberto, um espaço polivalente, uma mediateca, um novo refeitório, e ainda uma nova sala de jardim-de-infância. A empreitada, da responsabilidade do município, representou um investimento de cerca de 565 mil euros.