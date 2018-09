20-09-2018 14:57

Frederico Cerdeira 74º o Ultra Trail do Monte Branco

O guardense Frederico Cerdeira participou no Ultra Trail do Monte Branco, nos Alpes franceses, considerada a prova mais importante do mundo do trail running.

O atleta de 37 anos foi um dos 62 portugueses que alinharam à partida de uma competição de resistência com 171 quilómetros em alta-montanha, com 10.000 metros de desnível positivo acumulado. Frederico Cerdeira terminou na 74ª posição com o tempo de 28h12m, tendo sido o terceiro participante luso a cruzar a meta. Apenas 1.778 atletas dos 2.548 iniciais terminaram a prova realizada recentemente.