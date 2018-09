19-09-2018 16:59

Beira Interior promove vinhos em cinco cidades espanholas

A Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI), com sede na Guarda, vai realizar até outubro, pela primeira vez, cinco ações de promoção de vinhos em igual número de cidades espanholas, foi hoje anunciado.

«Entre setembro e outubro vamos, pela primeira vez, fazer cinco ações de promoção em Espanha: em Madrid, Salamanca, Barcelona, Valência e Baiona», disse hoje à agência Lusa o diretor técnico da CVRBI, Rodolfo Queirós.

Segundo o responsável, são ações específicas dirigidas «a gente que trabalha no setor» como escanções, compradores ou donos de restaurantes.

De acordo com Rodolfo Queirós, a primeira iniciativa será realizada na sexta-feira, em Madrid, seguindo-se Salamanca (na segunda-feira), Barcelona (no dia 2 de outubro), Baiona (dia 15) e Valência (dia 23).