Escultura de Susana Miranda no Paço da Cultura até ao final do mês

A exposição de Susana Miranda “Corpo Sólido – Corpo Aquoso” continua patente na galeria de arte do Paço da Cultura, na Guarda, até ao final do mês.

As obras apresentadas são «uma das mais originais e surpreendentes expressões pétreas das manifestações da volumetria plástica em Portugal, numa abordagem tão intensa quando terna do corpo humano», refere João Mendes Rosa, diretor do Museu da Guarda.

A escultora nasceu em Lisboa, em 1974, e expõe desde 1998. A artista desenvolve o seu trabalho num espaço cedido pela fábrica Urmal, em Montelavar, perto de Sintra, e está representada em coleções particulares e na Galeria Trema – Arte Contemporânea. Para além de escultora e artista plástica, é também professora de Artes Visuais desde 2003.