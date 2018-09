18-09-2018 11:12

Óscar Andrade dirige Núcleo de Árbitros da Guarda

Óscar Andrade é o novo presidente da direção do Núcleo de Árbitros de Futebol da Guarda (NAFGuarda).

Com 35 anos, o árbitro de categoria nacional de futsal C2 e árbitro de futebol distrital foi eleito no sábado numa Assembleia Geral realizada no Centro de Alto Rendimento do Pocinho (Vila Nova de Foz Côa). A nova direção foi eleita com 97 por cento dos votos dos associados e dela fazem ainda parte Pedro Martins (vice-presidente), André Rebelo (secretário) e Élio Nascimento (tesoureiro). O Conselho Fiscal é presidido por Rui Valbom e a Assembleia-Geral por Renato Gonçalves.