18-09-2018 10:21

Figueira e Trancoso com risco máximo de incêndio

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta terça-feira em risco máximo de incêndio os concelhos de Figueira de Castelo Rodrigo e Trancoso, no distrito da Guarda.

O mesmo aviso vigora em mais catorze municípios dos distritos de Santarém, Portalegre, Leiria, Castelo Branco e Bragança. Há ainda vários concelhos do continente que estão em risco muito elevado e elevado de incêndio, segundo o IPMA.