17-09-2018 17:43

PCP de Seia dedica exposição a Karl Marx

A comissão concelhia de Seia do PCP inaugura hoje uma exposição sobre Karl Marx na Casa Municipal da Cultura da cidade.

Patente até ao final do mês, a mostra está integrada nas comemorações do segundo centenário do nascimento de Karl Marx que o PCP promove este ano por todo o país.

Nascido a 5 de maio de 1818, o filósofo, sociólogo e revolucionário alemão fundou o marxismo, que «continua a inspirar a luta libertadora dos trabalhadores e de todos os povos do mundo e deixa-nos a responsabilidade do seu conhecimento e estudo», refere o PCP de Seia.