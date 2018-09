17-09-2018 09:53

Risco máximo de incêndio em quatro concelhos do distrito da Guarda

Pinhel, Figueira de Castelo Rodrigo, Mêda e Trancoso estão hoje com risco máximo de incêndio.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o alerta vigora em doze concelhos dos distritos de Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Bragança e Viseu.

Vários concelhos dos 18 distritos do continente apresentam também risco muito elevado e elevado devido às temperaturas altas para a época. O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o "reduzido" e o "máximo".