16-09-2018 15:52

Calafrio promove oficinas de formação para crianças e adultos

A Calafrio - Associação Cultural tem inscrições abertas para a frequência de duas oficinas de formação teatral de longa duração para crianças e para adultos, denominadas "Degelar" e "Friozinho", respetivamente.

Segundo a associação, durante nove meses os participantes "terão contacto com várias técnicas e linguagens teatrais, num processo de formação transversal que resultará em dois espetáculos".

As oficinas serão orientadas por encenadores e atores do Teatro do Calafrio (Américo Rodrigues, José Neves e Luciano Amarelo, entre outros), mas também por convidados especialistas em múltiplas áreas artísticas, e os interessados podem inscrever-se até sábado (através do endereço teatrodocalafrio@gmail.com).