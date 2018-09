16-09-2018 15:16

Exploração de lítio em discussão na Guarda

A exploração de lítio está a ser discutida na Guarda, até dia 22, com a realização de uma conferência internacional, que também inclui visitas de campo. O ‘EuroWorkshop' sobre os recursos do lítio em Portugal é organizado pela Associação Portuguesa de Geólogos, em colaboração com o Instituto Politécnico da Guarda (IPG) e com a Federação Europeia de Geólogos.

Segundo a organização, com a realização desta iniciativa de âmbito internacional "pretende-se dar a conhecer o importante papel que Portugal poderá ter na investigação e prospeção, bem como na eventual exploração de lítio à escala mundial".

O IPG refere em comunicado que, entre os diversos temas a abordar, «destacam-se as principais ocorrências de lítio já conhecidas em Portugal, os aspetos legais associados a pedidos de atribuição de direitos de prospeção e pesquisa e de exploração, o papel das empresas de extração de minerais industriais, os avanços tecnológicos relativos ao seu processamento mineral e metalúrgico e o impacto ambiental relacionado com a sua prospeção e exploração».

O evento incorpora ainda visitas de estudo a explorações mineiras de minerais industriais litiníferos, atualmente em atividade na região da Guarda, e a antigas minas de estanho, feldspato e quartzo, que se encontram em apreciação para a pesquisa e prospeção de lítio na região de Viseu.

O ‘EuroWorkshop' é organizado no âmbito do projeto "A Geologia como Base da Qualidade de Vida. A Sustentabilidade do Lítio na Povoação de Gonçalo", no concelho da Guarda, indica o IPG.

Os trabalhos terminam no dia 22, com as visitas de campo a Gonçalo, a Sátão e a Vila Nova de Paiva, estas duas últimas localidades no distrito de Viseu.