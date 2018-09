16-09-2018 14:17

Festival de Folclore das Vindimas em Pinhel

A cidade de Pinhel acolhe, hoje, a partir das 17:00, o Festival de Folclore das Vindimas, organizado pelo Rancho Folclórico A Flor do Campo, de Souropires, em parceria com a Câmara Municipal de Pinhel.

Participam no evento, além do Rancho Folclórico de Souropires (Pinhel), o Grupo de Folclore da Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Escapães (Santa Maria da Feira), o Rancho Folclórico de Pena Verde (Aguiar da Beira) e o Grupo de Cantares de Arrifana (Guarda).

O Festival de Folclore das Vindimas de Pinhel vai decorrer no jardim 5 de Outubro.