15-09-2018 17:26

Tio Rex na despedida do “Verão no Centro Histórico”, na Covilhã

Tio Rex encerra hoje (21h30) a iniciativa “Verão no Centro Histórico”, na Covilhã, com um concerto no Paço 100 Pressa.

O alter ego do músico de Setúbal Miguel Reis é considerado um dos melhores novos cantautores do panorama musical português. Antes do espetáculo, realiza-se mais uma

visita guiada encenada pela ASTA e será apresentada a peça de arte urbana existente no local pelos responsáveis do festival WOOL. O ciclo de animação “Verão no Centro

Histórico” foi organizado pelo município e pelo projeto Sound&Vision.