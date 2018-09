15-09-2018 14:39

Chocalhos, em Alpedrinha, até amanhã

Já arrancou, na Vila de Alpedrinha, mais uma edição dos Chocalhos – Festival dos Caminhos da Transumância.

Até amanhã, as calçadas enchem-se de vida, há contos no ar e memórias gravadas no rosto de todos os que abrem as portas de sua casa para quem quiser entrar e degustar um pouco do passado.

Na programação deste ano podemos encontrar atividades que divulgam o artesanato pastoril e a música popular e tradicional, que dão a conhecer as raças de gado

autóctone e os cães pastores, que propiciam o prazer de degustar os produtos gastronómicos do Concelho, tais como os queijos e os vinhos da região, entre outras

iguarias, com o objetivo de manter vivo o imaginário da cultura pastoril e transmitir não só a história como também as tradições desta atividade ancestral, fazendo deste

evento uma forte atração turística, que é a experiência de vivenciar a lida dos pastores.

Uma das grandes novidades desta edição são os cinco palcos que estarão espalhados pelo festival, onde irão decorrer diversos espetáculos de artistas como Lavoisier, O Gajo, Señoritas, Caravana, Norberto Lobo, Beira Brass Band e Héctor Braga.

O Chocalhos conta com um site totalmente dedicado ao Festival, onde será possível consultar todas as informações relativas ao Chocalhos – Festival dos Caminhos da Transumância (http://chocalhos.cm-fundao.pt).