15-09-2018 14:16

Exposição "História da Liga dos Combatentes" inaugurada

A Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL), na Guarda, inaugurou hoje a exposição "História da Liga dos Combatentes", que fica patente ao público até ao dia 29.

A exposição é organizada no âmbito das comemorações do 94.º aniversário da Liga dos Combatentes.

O Núcleo da Guarda da Liga dos Combatentes apresenta na BMEL uma mostra histórica e fotográfica relativa à história da instituição, "desde os primórdios da sua fundação, em 1921, à data, com o nome de Liga dos Combatentes da Grande Guerra", segundo a organização.