13-09-2018 18:01

PSD estranha ausência do PS nas eleições intercalares no Mermeleiro

A comissão política concelhia do PSD da Guarda estranha a ausência de uma lista do PS nas eleições intercalares para a Junta de Freguesia do Marmeleiro, marcadas para 7 de outubro.

Em comunicado, a secção liderada por Tiago Gonçalves considera que esta situação só confirma a «política do “bota abaixo”» praticada por socialistas e centristas desde as autárquicas. «O PS, em conjunto com o CDS/PP, pôs todos os seus esforços na ideia de impedir a governação da Junta pelo PSD», recordam os sociais-democratas, constatando que chegada a hora de ir a votos «faltaram as forças e o empenho» aos socialistas. O PS é ainda acusado de falta de capacidade para «mobilizar e manter a seu lado as pessoas que o apoiaram há um ano» no Marmeleiro. David Barbeira (PSD) e Edite Barbeira (CDS-PP) são os únicos candidatos à presidência da Junta e integram também, com Márcio do Curral (PSD), a comissão administrativa entretanto criada para gerir a autarquia local.