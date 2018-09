13-09-2018 17:07

PSD da Guarda diz que fecho dos CTT em Manteigas e Fornos é «decisão irracional»

O fecho dos Correios de Manteigas e Fornos de Algodres é «mais uma decisão irracional e altamente lesiva dos interesses das populações», considera da Distrital do PSD da Guarda.

Em comunicado, a comissão política liderada por Carlos Peixoto diz tratar-se de uma opção que «despreza as necessidades de coesão territorial, que tanto se apregoam nos discursos, mas que tão maltratadas têm sido» pelo Governo.

Os sociais-democratas acrescentam que se trata de uma decisão que ignora «desavergonhadamente» as características do território e «a ausência de alternativas» à prestação do serviço postal universal.

E garantem que será «mais uma machadada na presença no território de entidades que simbolizaram durante muitos anos os serviços básicos e essenciais do Estado».

Para o PSD da Guarda, «de nada vale anunciar com uma mão a inscrição no Orçamento de Estado de benesses fiscais para investidores nos concelhos de baixa densidade, se, com a outra, se tira deles serviços que qualquer empresário ou cidadão não pode prescindir».

Nesse sentido, a Distrital sustenta que o PS e os partidos que apoiam o Governo estão «politicamente obrigados a travar» o fecho destas estações dos CTT.