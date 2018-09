13-09-2018 15:41

ULS abriu "Clinica Estrelinha" para os mais pequenos no La Vie

Já abriu, no centro comercial La Vie da Guarda, a "Clínica Estrelinha", uma iniciativa da Unidade Local de Saúde (ULS) para desmistificar o papel do médico e do enfermeiro de família junto dos mais pequenos.

Esta manhã, os brinquedos das crianças do Lactário Dr. Proença de Carvalho e do Infantário da Santa Luzia foram os primeiros a ser atendidos.

A "Clínica Estrelinha" é dinamizada pela equipa de médicos da Unidade de Saúde Familiar (USF) A Ribeirinha e decorre até sábado.

Os destinatários são as crianças do pré-escolar do concelho. Segundo a ULS, foi criado um cenário semelhante ao de um centro de saúde onde os mais pequenos poderão levar o seu brinquedo de eleição, com uma patologia à sua escolha.

O brinquedo passará por diferentes salas de avaliação e tratamento, onde receberá os melhores cuidados de saúde. O projeto conta com o apoio do La Vie Guarda e do município.