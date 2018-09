13-09-2018 14:26

Escola Profissional de Trancoso com mais alunos e turmas

Pelo terceiro ano consecutivo, a Escola Profissional de Trancoso (EPT) começa o ano letivo com mais alunos e mais turmas.

Desde 2015 que este estabelecimento de ensino tem verificado um aumento do número de estudantes, passando de 184 para 256 estudantes, e de 9 para 12 turmas de ensino profissional nível IV. Os jovens formandos são provenientes de 27 concelhos, maioritariamente dos distritos da Guarda, Viseu e Bragança, e frequentam os cursos técnicos de Manutenção Industrial/ Mecatrónica Automóvel; Energias Renováveis; Gestão de Equipamentos Informáticos; Turismo; Comercial; Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade; e Animador Sociocultural. Segundo a direção da EPT, os principais fatores de atração do estabelecimento de ensino são «a quantidade e qualidade das aulas práticas em contexto de laboratório ou oficina, a qualidade dos estágios (formação em contexto de trabalho) proporcionados ao longo dos cursos e o ambiente de inovação pedagógica».