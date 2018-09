13-09-2018 12:31

Estudantes da UBI lideram nas bolsas do “+Superior”

A Universidade da Beira Interior (UBI) foi em 2017 – e pelo terceiro ano consecutivo – a instituição de ensino superior com maior número de alunos apoiados pelo programa “+Superior”.

Segundo dados da Direção-Geral de Ensino Superior, a UBI tinha 530 estudantes contemplados no último ano letivo, tendo sido 457 em 2016/2017 e 291 no ano 2015/2016. O programa “+Superior” destina-se a incentivar os alunos do litoral a estudarem nas universidades e politécnicos do interior concedendo anualmente uma bolsa de 1.500 euros, que é renovável e pode ser acumulada com outros apoios.

«As bolsas “+Superior” são, até agora, o melhor instrumento de coesão territorial ao nível do ensino superior. Se as vagas libertadas pela redução de 5 por cento nas instituições de ensino superior de Lisboa e Porto fossem distribuídas apenas pelas instituições que beneficiam do +Superior, teríamos duas medidas de apoio ao interior verdadeiramente eficazes», sustenta João Canavilhas, vice-reitor para o Ensino, Internacionalização e Saídas Profissionais.

Este ano há 1.605 bolsas a atribuir em termos nacionais, das quais 695 destinam-se à região Centro. As candidaturas estão abertas até 15 de novembro, na plataforma BeOn.