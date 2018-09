11-09-2018 11:41

Grupo de Ajuda Mútua de sobreviventes de AVC reúne hoje no Hospital Sousa Martins (Guarda)

O Grupo de Ajuda Mútua (GAM) da Guarda de sobreviventes com AVC retoma esta terça-feira, a partir das 14h30, os encontros mensais na sala multidisciplinar da Medicina A do Hospital Sousa Martins.

"O medo de outro AVC" é o tema do encontro orientado pela psicóloga clínica Marta Capelo, que faz parte da equipa multidisciplinar da Unidade de AVC da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda.

Segundo a ULS, os encontros do GAM da Guarda são de entrada livre, sem compromisso, totalmente gratuitos e abertos a doentes e cuidadores.