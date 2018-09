11-09-2018 09:49

Retomada produção de água na Estação do Desterro (Seia)

A empresa Águas do Vale do Tejo anunciou que já foi retomada a produção de água na Estação de Tratamento de Água do Desterro, em Seia, e iniciou o enchimento dos reservatórios dos concelhos de Gouveia, Oliveira do Hospital e Seia.

Em comunicado, a empresa refere que «a reposição do nível dos reservatórios para distribuição de água a estes municípios tenderá a ser normalizada» nos próximos dias.

Os municípios de Oliveira do Hospital, Seia e Gouveia alertaram no domingo as populações para eventuais restrições no abastecimento de água, após a captação da Senhora do Desterro ter sido afetada por enxurradas causadas pela chuva caída na sexta-feira e sábado na zona da Serra da Estrela.