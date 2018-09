10-09-2018 17:59

Câmara da Guarda vai requalificar zona da capela do Mileu

A Câmara da Guarda vai requalificar a zona da capela e sítio arqueológico do Mileu, na cidade.

O executivo aprovou, hoje, por unanimidade a abertura do respetivo concurso público de uma obra que está orçada em 386 mil euros mais IVA. O objetivo é «valorizar um espaço central da cidade, que já tarda em estar requalificado», disse o presidente do município.

Segundo Álvaro Amaro, será criado um espaço verde e instalar infraestruturas para que o conjunto histórico da Póvoa do Mileu possa ser «fruído dia e noite pelos guardenses». Numa segunda fase o projeto contempla a melhoria e o reordenamento rodoviários da zona.