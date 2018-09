10-09-2018 17:07

Mário Patrão em África a disputar o Panafrica

Mário Patrão está em Marrocos para disputar o Panafrica Rally, grande maratona africana que se realiza até dia 15 de setembro em torno da cidade de Erfoud, onde hoje se disputa a primeira etapa.

O piloto seguiu diretamente para África depois de vencer a classe TT3 da Baja TT Idanha-a-Nova, quinta jornada do Campeonato Nacional de Todo-o-terreno que se disputou este fim de semana.

O Panafrica Rally inclui uma etapa Maratona e uma etapa Dakar, esta última com mais quilómetros de percurso que as restantes e que combina vários tipos de terreno. Ao todo os concorrentes terão de percorrer 995 km cronometrados. A etapa de hoje terá 205 disputados ao cronómetro, que vão variar entre pistas rápidas e técnicas e zonas arenosas, de dunas.