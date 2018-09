08-09-2018 16:27

Exposição fotográfica em Celorico da Beira mostra Geopark Estrela

A exposição de fotografia “Aspiring Geopark Estrela” está patente até ao final do mês no Centro Cultural de Celorico da Beira.

A mostra pretende divulgar algumas das melhores imagens deste território com 2.216 quilómetros quadrados e o seu património geológico, biológico e cultural, argumentos que dão corpo à candidatura da Serra da Estrela a Geopark Mundial da UNESCO. Cada fotografia revela os Geossítios (locais de interesse geológico), «captados com cores únicas que nos transportam para lugares não menos singulares», adiantam os promotores. Organizada pela Associação Geopark Estrela e pela autarquia de Celorico da Beira, a exposição tem entrada livre.