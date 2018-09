08-09-2018 15:11

Mostra de terapias alternativas no Oriental (Covilhã)

Este fim-de-semana há uma mostra de terapias alternativa no CCD Oriental de São Martinho, na Covilhã. A iniciativa está inserida nas comemorações do 64º aniversário da coletividade.

Durante dois dias terapeutas da cidade vão orientar palestras e workshops, com vertente teórica e prática, para dar a conhecer abordagens terapêuticas que atualmente são cada vez mais procuradas.

Esta tarde estão em destaque a terapia xamânica, a medicina chinesa e a kinesiologia. No domingo de manhã será a vez de falar do reiki e à tarde haverá sessões de yoga para crianças, terapia de som com taças tibetanas e medicina ayurveda.