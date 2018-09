07-09-2018 17:54

Residência artística origina espetáculo de dança na Adega de Vila Franca das Naves

O resultado da residência artística do Grupo de Investigação d’O Rumo do Fumo no “Jardim das Pedras”, na aldeia do Feital (Trancoso), na última semana, é hoje apresentado (19 horas) nas instalações da Cooperativa Agrícola Beira Serra, de Vila Franca das Naves.

Trata-se de um espetáculo de dança contemporânea idealizado por um grupo de bailarinos, sob a orientação de Miguel Pereira, que integra os projetos de investigação e criação artística promovidos pela Luzlinar. Participam Ana Trincão, Carlos Oliveira, Catarina Miranda, Joclécio Azevedo, Luísa Saraiva e Rogério Nuno Costa. Com entrada livre, a atividade é promovida pela Associação Luzlinar, sediada no Feital, no âmbito do Projeto Pontes - Festas Solares, e pelo grupo O Rumo do Fumo.