07-09-2018 15:29

Basílio Losada recebe Prémio Eduardo Lourenço

O Prémio Eduardo Lourenço vai ser entregue hoje ao filólogo espanhol Basilio Losada Castro, numa cerimónia a realizar pelas 17h30 na Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço, na Guarda.

O elogio ao premiado estará a cargo de Jordi Cerdà, catedrático da Universidade de Barcelona. Nesta edição, o júri reconheceu o mérito de Basilio Losada como filólogo e investigador das línguas e culturas galega e portuguesa, «sendo uma referência para várias gerações de iberistas».

Foi o primeiro catedrático de Filologia Galega e Portuguesa na Universidade de Barcelona, onde desenvolveu a sua vida profissional. Ainda hoje, octogenário, o professor continua a publicar e a traduzir autores lusófonos.

Instituído em 2004, o Prémio Eduardo Lourenço distingue anualmente personalidades ou instituições com intervenção relevante no âmbito da cultura, cidadania e cooperação ibéricas. Tem uma dotação de 7.500 euros.

A sessão contará com a presença do pensador Eduardo Lourenço, diretor honorífico do Centro de Estudos Ibéricos, e dos membros da direção do CEI (presidente da Câmara da Guarda, reitores da Universidade de Coimbra e de Salamanca e presidente do Instituto Politécnico da Guarda).