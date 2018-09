04-09-2018 10:08

GNR detém homem por posse de explosivos e cultivo de canábis em Belmonte

A GNR anunciou hoje a detenção de um homem de 45 anos por posse de explosivos e por cultivo de canábis, no concelho de Belmonte-

Em nota de imprensa, o Comando Territorial de Castelo Branco explica que a detenção foi realizada na sexta-feira através do Destacamento Territorial da Covilhã e no âmbito de uma operação de prevenção e combate à criminalidade.

«Os militares verificaram que o suspeito tinha junto à sua habitação um vaso com uma planta de canábis. No seguimento das diligências, realizaram uma busca domiciliária, tendo sido apreendido dois quilos de gelamonite, um engenho explosivo improvisado, cinco detonadores,1,20 metros de cordão lento e uma planta de canábis», aponta a GNR.

O detido foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência. Segundo o referido, nesta ação esteve envolvida a Equipa de Inativação de Engenhos Explosivos da GNR, que realizou uma inspeção ao local, procedendo à recolha e destruição dos explosivos apreendidos.