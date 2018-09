04-09-2018 08:38

Previsões de trovoada e vento forte colocam a Guarda sob aviso amarelo

A Guarda é um dos sete distritos do continente que estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de trovoada e vento forte.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), durante a tarde e final do dia haverá «condições favoráveis à ocorrência de trovoada, por vezes acompanhadas de rajadas fortes de vento».

O aviso amarelo abrange, além da Guarda, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança e Viseu estará em vigor entre as 14 horas e o final do dia de hoje.