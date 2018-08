23-08-2018 17:04

CIMBSE já reagiu ao possível fecho dos CTT em Manteigas e Fornos de Algodres

A Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela «não pode deixar de manifestar o seu repúdio público acerca desta intenção dos CTT, que se traduziria num desrespeito pelas obrigações que assumiu enquanto concessionária do serviço público postal, degradando ainda mais os níveis de prestação desse serviço e causando irreparáveis prejuízos às populações afetadas», é referido. «O serviço público e universal de correios é de importância vital para a qualidade de vida das populações, devendo contribuir para a coesão do território, para o combate ao isolamento e ao despovoamento», acrescenta a CIMBSE. A Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela apela à ANACOM e ao Governo para que «usem de todos os meios que impeçam o encerramento das lojas dos CTT de Manteigas e Fornos de Algodres o que se traduziria em mais um passo na degradação do serviço público postal e no incumprimento das obrigações de concessão por parte da concessionária».