23-08-2018 15:20

Apreendidos 40 polos contrafeitos no mercado do Fundão

O Comando Territorial de Castelo Branco, através da Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário do Fundão, apreendeu 40 polos contrafeitos. No âmbito de uma fiscalização ao mercado do Fundão, na segunda-feira, os militares identificaram uma mulher de 30 anos por estar na posse dos artigos contrafeitos. Os artigos foram entregues no Tribunal Judicial do Fundão e a visada foi constituída arguida e sujeita à medida de coação de termo de identidade e residência.