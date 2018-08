23-08-2018 14:21

Câmara da Guarda atribui 65 mil euros em livros e material escolar

A Câmara Municipal da Guarda vai investir 65 mil euros em livros e em material escolar para apoio aos alunos mais carenciados do concelho. «Na sequência das medidas de promoção do acesso à igualdade de oportunidades e de promoção do sucesso escolar, o município da Guarda vai atribuir apoios económicos a cerca de 1.350 alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico (CEB) no ano letivo 2018/2019, no âmbito da Ação Social Escolar, no valor de cerca de 65 mil euros», anunciou a autarquia. Para além destes apoios, a autarquia da Guarda disponibiliza também a todas as crianças que frequentam a rede pública de ensino pré-escolar e do 1.º CEB do concelho uma Rede de Componentes de Apoio à Família, que inclui Atividades de Animação e de Apoio à Família e Rede Municipal de ATL. A referida rede municipal acolhe as crianças em horários não letivos, de manhã e de tarde, e assegura o fornecimento de refeições. Na nota é ainda anunciado que no ano letivo de 2018/2019 o município vai continuar a garantir o transporte escolar dos alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos e do ensino secundário, «quando a distância da residência ao estabelecimento de ensino frequentado é superior a três ou quatro quilómetros» e «dependendo se o mesmo está ou não equipado com cantina/refeitório».